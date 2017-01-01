В США стрельба на стадионе, ранены 10 школьников

Огонь был открыт во время или вскоре после матча по американскому футболу. Играли школьные команды.

В США на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) в пятницу вечером произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел после футбольного матча на стадионе Лэдд-Пиблз, который проходил между командами ЛеФлор и Вилльямсон. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды ЛеФлор. Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.

VIDEO: The moment shots were fired at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama -- injuring 10 during a HS football game pic.twitter.com/9G7sdxtb7w — DMM News (@DMM_News_) 31 августа 2019 г.

WATCH: The scene at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama after a shooting injured 10 people. pic.twitter.com/ZeUKBYnGpL — DMM News (@DMM_News_) 31 августа 2019 г.

Напомним, две недели назад в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шесть полицейских . Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Еще два копа попали в ДТП по пути на место, где произошла стрельба.

Напомним, 3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, еще более 20 ранены. На следующий день еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. Жертвами инцидента стали десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.

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