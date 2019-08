В США стрельба на стадионе, ранены 10 школьников

В США на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) в пятницу вечером произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел после футбольного матча на стадионе Лэдд-Пиблз, который проходил между командами ЛеФлор и Вилльямсон. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды ЛеФлор. Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.

VIDEO: The moment shots were fired at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama -- injuring 10 during a HS football game pic.twitter.com/9G7sdxtb7w