При обрушении моста в Пакистане погибли десятки людей
Автомобиль с членами одной семьи ехал со свадебной церемонии, старый мост не выдержал перегруженности и обвалился.
В Пакисте в результате обрушения моста погибли по меньшей мере 26 человека, сообщает издание Dawn в субботу, 31 августа.
Мост обрушилсяв тот момент, когда по нему проезжал следовавший со свадебной церемонии автомобиль.
"Все 26 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.
По данным издания инцидент, произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля.
Полиция и местные жители начали поиски тел погибших. Уже обнаружено 11 тел погибших.
Напомним, частичный обвал автомобильного моста произошел от в Харькове сразу после проезда по нем фуры, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
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