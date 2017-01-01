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При обрушении моста в Пакистане погибли десятки людей

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Автомобиль с членами одной семьи ехал со свадебной церемонии, старый мост не выдержал перегруженности и обвалился.
В результате обрушения погибли 26 членов одной семьи
В результате обрушения погибли 26 членов одной семьи
dawn.com
В Пакисте в результате обрушения моста погибли по меньшей мере 26 человека, сообщает издание Dawn в субботу, 31 августа.
 
 
Мост обрушилсяв тот момент, когда по нему проезжал следовавший со свадебной церемонии автомобиль.
 
"Все 26 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.
 
По данным издания инцидент, произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля.
 
Полиция и местные жители начали поиски тел погибших. Уже обнаружено 11 тел погибших.
 
Напомним, частичный обвал автомобильного моста произошел от в Харькове сразу после проезда по нем фуры, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. 
 
 

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Теги: Пакистан, мост, авария, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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