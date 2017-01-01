При обрушении моста в Пакистане погибли десятки людей

Мост обрушилсяв тот момент, когда по нему проезжал следовавший со свадебной церемонии автомобиль.

"Все 26 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.

По данным издания инцидент, произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля.

Полиция и местные жители начали поиски тел погибших. Уже обнаружено 11 тел погибших.