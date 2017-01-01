В Москве вновь митингуют против политических репрессий

Ранее московская мэрия запретила очередную акцию протеста в центре столицы.

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В Москве стартует очередная акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. У памятника Грибоедову на Чистых прудах в российской столице уже собралось около 250 человек.

Об этом сообщает МБХ медиа.

“По состоянию на 14:00 — время, на которое было назначено начало шествия — у памятника Грибоедову, по подсчетам корреспондентов МБХ медиа, собралось около 250 человек“, - сообщило издание.

В Twitter журналистка Голубева отметила, что “на Сахарова несколько тысяч человек“.

“Радио Свобода“ сообщает, что с утра полицейские начали выборочно досматривать людей у станции метро “Чистые пруды“. Туда подогнали автозаки и спецмашины с камерами. Также на Бульварном кольце небольшими группами выставлены машины коммунальных служб.

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В то же время “Дождь“ отмечает, что ранее московская мэрия запретила очередную акцию протеста в центре Москвы, отклонив все заявленные площадки и не предложив других, а горожанам разослали смс-приглашения на концерт с Тимой Белорусских и Ольгой Бузовой. Прокуратура предупредила о незаконности запланированного шествия, СК РФ сделал то же самое.

Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

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