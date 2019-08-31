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Дуда заявил, что политика санкций в отношении РФ должна быть продолжена

Комментариев: 2
Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу по приглашению Анджея Дуды.
1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве
1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве
ukrinform.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

Об этом Дуда заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

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"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: …мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - сказал Дуда.

Программой визита предусмотрены встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалком сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Кроме того, 1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.

Как сообщалось, 31 августа в Варшаве проходит встреча Зеленского с Дудой.

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Теги: Польша, Дуда, Зеленский, Россия
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    31.08.2019, 15:58
Оценка:  +1
VSHIVANKA
РАЗВЕ ЭТО НОВОСТЬ ?!
ВОТ ЕСЛИ БЫ ОН ЗАЯВИЛ , ЧТО САНКЦИИ НУЖНО СНЯТЬ, ТОГДА ДА.....
СКУЧНО ДЕВОЧКИ......))))
Антибес    31.08.2019, 15:54
Оценка:  +1
Антибес
Дуда-такой же ничтожный,ничего не решающий потс,как и Зе.Поэтому его мнение никому не всралось.
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