В Сирии задержан палач ИГИЛ, обезглавивший более 100 человек

Бельгиец Ануар Хаддуши известен по прозвищу "Палач из Ракки" из-за массовых казней. Он продолжал получать пособие на жилье в Британии.

В Сирии задержан уроженец Бельгии Ануар Хаддуши, более известный как "Палач из Ракки". Об этом сообщила бельгийская газета De Morgen в пятницу, 30 августа.

35-летний Хаддуши – один из самых известных боевиков группировки "Исламское государство". Его подозревают в убийстве более 100 жителей города Ракка.

Хаддуши вместе с женой с 2009 года проживал в Великобритании, в 2014 году пара присоединилась к террористам ИГИЛ. После отъезда в Сирию он продолжал получать на свой банковский счет пособие на жилье в Бирмингеме.

Есть предположения, что эти деньги могли пойти на финансирование терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Средства со счета Хаддуши получил один из экстремистов, приговоренный к тюремному сроку за подготовку терактов.

Хаддуши с женой находятся в руках "Демократических сил Сирии". Если его передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.

Ранее в Венгрии задержали сирийца, подозреваемого в связях с ИГИЛ. Мужчина проводил казни. На его счету не менее 20 жертв.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet