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В Сирии задержан палач ИГИЛ, обезглавивший более 100 человек

Комментариев: 3
Бельгиец Ануар Хаддуши известен по прозвищу "Палач из Ракки" из-за массовых казней. Он продолжал получать пособие на жилье в Британии.
Ануар Хаддуши – один из самых известных боевиков ИГИЛ
Ануар Хаддуши – один из самых известных боевиков ИГИЛ
Beeld RV

В Сирии задержан уроженец Бельгии Ануар Хаддуши, более известный как "Палач из Ракки". Об этом сообщила бельгийская газета De Morgen в пятницу, 30 августа.

35-летний Хаддуши – один из самых известных боевиков группировки "Исламское государство". Его подозревают в убийстве более 100 жителей города Ракка.

Хаддуши вместе с женой с 2009 года проживал в Великобритании, в 2014 году пара присоединилась к террористам ИГИЛ. После отъезда в Сирию он продолжал получать на свой банковский счет пособие на жилье в Бирмингеме.

Есть предположения, что эти деньги могли пойти на финансирование терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Средства со счета Хаддуши получил один из экстремистов, приговоренный к тюремному сроку за подготовку терактов.

Хаддуши с женой находятся в руках "Демократических сил Сирии". Если его передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.

Ранее в Венгрии задержали сирийца, подозреваемого в связях с ИГИЛ. Мужчина проводил казни. На его счету не менее 20 жертв.

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Теги: Сирия, казнь, смертная казнь, палач, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Anatoly    31.08.2019, 16:11
Оценка:  +2
Anatoly
Что за новость.....Так половина силовиков Кадырова может похвастаться такими подвигами....Резали федеральных солдат...а сейчас получают зарплаты и пенсии с бюджета РФ...
VSHIVANKA    31.08.2019, 15:56
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПАЛАЧ ?!
ВЫ НИЧЕГО НЕ ПУТАЕТЕ ?!
НЕ ПРОТИВНИК РЕЖИМА АСАДА ?!
НЕ ПОВСТАНЕЦ ?!
ПАЛАЧ ?!
Coюзник    31.08.2019, 16:00
Оценка:  -1
Coюзник
А шо братана повязали??? от беда ...
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