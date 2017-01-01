Во Франции двое с шампуром и ножом напали на толпу: 10 пострадавших

Причины нападения пока неизвестны. Один из нападающих был задержан, полиция допрашивает его. Второго активно ищут.

Во французском городе Виллербан возле Лиона десять человек пострадали, один из которых скончался, в результате нападения двух вооруженных холодным оружием людей на толпу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на префектуру департамента Рона.

Известно, что погибшему было 19 лет. Из девяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в 16:30 (17:30 по Киеву) в районе станции метро Лоран Боннве в Виллербан. Один из нападавших был вооружен ножом, второй – длинным стальным шампуром.

Причины нападения пока неизвестны. Один из нападающих был задержан, полиция допрашивает его. Второго активно ищут.

Ранее в австралийском Сиднее вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Одна женщина умерла от ранений и еще одна была ранена.

Также в Гонконге мужчина с ножом напал на людей. Тогда три человека получили ранения, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet