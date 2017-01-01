Стали известны планы Меркель после ухода из политики

Канцлер получила почетную степень в школе менеджмента на церемонии, на которой присутствовала председатель Европейского центрального банка Кристина Лагард.

Канцлер Германии Ангела Меркель может вернуться к научной деятельности, после того как покинет свой пост. Об этом она сказала во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге, сообщает Reuters в субботу, 31 августа.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я уйду с должности канцлера. Я вернусь и не останусь на короткое время, как сегодня. Я останусь подольше", – заявила Меркель.

Сегодня канцлер получила почетную степень в школе менеджмента на церемонии, на которой присутствовала председатель Европейского центрального банка Кристина Лагард.

До начала своей политической карьеры Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета, после чего работала в Берлинском институте физической химии Академии наук ГДР. Она защитила диссертацию по квантовой химии в 1986 году и имеет степень доктора естественных наук.

Как известно, срок полномочий действующего канцлера истекает в 2021 году. Меркель занимает этот пост с 2005 года. Она не будет претендовать на должность канцлера во время следующих выборов.

При этом большинство немецких респондентов считают, что Меркель покинет пост канцлера ФРГ еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году.

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