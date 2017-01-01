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В Норвегии при падении вертолета погибли четыре человека

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В районе города Алта проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны.
Катастрофа произошла на севере Норвегии
Катастрофа произошла на севере Норвегии
Скриншот

Четыре человека погибли в результате падения вертолета недалеко от города Алта на севере Норвегии. Об этом сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на спасателей в субботу, 31 августа.

Отмечается, что всего на борту было шесть человек – пилот и пять пассажиров. Один из них был доставлен в больницу, о состоянии еще одного пока не сообщается.

В это время в данном районе проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны.

В оргкомитете мероприятия изданию сообщили, что гостей мероприятия доставляли на место с помощью вертолета.

В данный момент не уточняется, кто именно был на борту. О причинах случившегося пока не сообщается.

Напомним, 25 августа в небе над испанской Майоркой столкнулись вертолет и небольшой самолет. Тогда погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.

Ранее в США самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку на Гавайских островах из-за задымления, семь пассажиров были госпитализированы.

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Теги: Норвегия, вертолет, катастрофа, авария, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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