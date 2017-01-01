В Норвегии при падении вертолета погибли четыре человека

В районе города Алта проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны.

Четыре человека погибли в результате падения вертолета недалеко от города Алта на севере Норвегии. Об этом сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на спасателей в субботу, 31 августа.

Отмечается, что всего на борту было шесть человек – пилот и пять пассажиров. Один из них был доставлен в больницу, о состоянии еще одного пока не сообщается.

В это время в данном районе проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны.

В оргкомитете мероприятия изданию сообщили, что гостей мероприятия доставляли на место с помощью вертолета.

В данный момент не уточняется, кто именно был на борту. О причинах случившегося пока не сообщается.

Напомним, 25 августа в небе над испанской Майоркой столкнулись вертолет и небольшой самолет. Тогда погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.

Ранее в США самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку на Гавайских островах из-за задымления, семь пассажиров были госпитализированы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet