В Германии во время концерта обрушилась сцена: есть пострадавшие
На рэп-концерте в немецком Эссене обрушилась сцена. В результате инцидента пострадали десятки человек.
Более двадцати человек получили травмы в субботу, 31 августа, в результате обрушения сцены на концерте рэперов Casper и Marteriа в немецком городе Эссен, сообщает WDR.
Отмечается, что сцена рухнула из-за непогоды. После произошедшего концерт был остановлен.
Двоих пострадавших госпитализировали с серьезными травмами. Еще более двадцати человек пожаловались на легкие травмы.
На концерте Backstreet Boys обвалилась арка: 14 пострадавших
На концерте Backstreet Boys обвалилась арка: 14 пострадавших
Напомним, в 2017 году в Умани во время концерта по случаю Дня Независимости на детей упало сценическое оборудование. В результате инцидента пострадали шестеро детей.
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