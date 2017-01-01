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В Германии во время концерта обрушилась сцена: есть пострадавшие

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На рэп-концерте в немецком Эссене обрушилась сцена. В результате инцидента пострадали десятки человек.
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в Германии
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в Германии
1.wdr.de

Более двадцати человек получили травмы в субботу, 31 августа, в результате обрушения сцены на концерте рэперов Casper и Marteriа в немецком городе Эссен, сообщает WDR.  
 
Отмечается, что сцена рухнула из-за непогоды. После произошедшего концерт был остановлен.  
 
Двоих пострадавших госпитализировали с серьезными травмами. Еще более двадцати человек пожаловались на легкие травмы.  

На концерте Backstreet Boys обвалилась арка: 14 пострадавших
 
Напомним, в 2017 году в Умани во время концерта по случаю Дня Независимости на детей упало сценическое оборудование. В результате инцидента пострадали шестеро детей.

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Теги: концерт, Германия, сцена, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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