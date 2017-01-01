В США произошла стрельба на трассе: есть жертвы
Несколько неизвестных открыли огонь по людям на трассе между Мидлендом и Одессой в штате Техас.
Два человека погибли и двадцать получили ранения во время стрельбы на трассе в Мидленде в американском штате Техас, сообщила газета The New York Times в субботу, 31 августа.
Трагедия произошла на трассе между Мидлендом и Одессой. Отметается, что двое неизвестных начали беспорядочно стрелять по автомобилистам вскоре после 16:00.
"Они стреляли наугад. У нас двое погибших и до 20 раненых", – рассказал мэр Мидленда Джерри Моралес.
По его словам, один из стрелявших был задержан, злоумышленник получил ранение.
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