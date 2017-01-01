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Туристам запретили плавать с дельфинами в Новой Зеландии

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Общение с людьми отвлекает дельфинов от заботы о потомстве, сна, отдыха и полноценного питания.
В Новой Зеландии запретили туристам плавать с дельфинами
В Новой Зеландии запретили туристам плавать с дельфинами
АР (архивное фото)

Туристам запретили купаться вместе с дельфинами-афалинами в новозеландском Заливе Островов, сообщает Lonely Planet.
 
Запрет затрагивает работу туристических операторов, организующих экскурсии с купанием с животными в этом регионе Новой Зеландии. 
 
По данным исследования департамента охраны природы (DOC) страны, туристы проводят с дельфинами слишком много времени, в результате чего нарушается их естественный ритм жизни, что приводит к сокращению численности.
 
Из-за частого контакта с людьми дельфины уделяют меньше времени на сон, поиск пищи и кормление детенышей.
 
Афалины в Новой Зеландии классифицируются как вид, который находится под угрозой исчезновения. По данным специалистов, число животных, возвращающихся в залив, с 1999 года сократилась более, чем в два раза. Также в заливе высока смертность детенышей этих дельфинов – около 75%.

Напомним, в апреле возле Севастополя массово погибли дельфины. В прошлом году в немецком зоопарке скончался самый старый дельфин, живший в неволе.

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Теги: Новая Зеландия, туристы, дельфины, запрет, дельфин
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Источник: korrespondent.net

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