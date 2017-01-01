Туристам запретили плавать с дельфинами в Новой Зеландии

Общение с людьми отвлекает дельфинов от заботы о потомстве, сна, отдыха и полноценного питания.

В Новой Зеландии запретили туристам плавать с дельфинами АР (архивное фото)



Туристам запретили купаться вместе с дельфинами-афалинами в новозеландском Заливе Островов, сообщает

Туристам запретили купаться вместе с дельфинами-афалинами в новозеландском Заливе Островов, сообщает Lonely Planet

Запрет затрагивает работу туристических операторов, организующих экскурсии с купанием с животными в этом регионе Новой Зеландии.



По данным исследования департамента охраны природы (DOC) страны, туристы проводят с дельфинами слишком много времени, в результате чего нарушается их естественный ритм жизни, что приводит к сокращению численности.



Из-за частого контакта с людьми дельфины уделяют меньше времени на сон, поиск пищи и кормление детенышей.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet