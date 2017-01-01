Россия стала председателем в Совбезе ООН
Российская Федерация в течение всего сентября будет являться председателем в Совете безопасности ООН.
С 1 сентября Россия на месяц становится председателем в Совете безопасности Организации объединенных наций.
На первый осенний месяц намечено большое количество мероприятий по линии Совбеза, передает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство России при ООН.
Во вторник, 3 сентября, глава российского постпредства Василий Небензя представит СМИ программу председательства России в Совете Безопасности после ее официального принятия членами организации.
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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно пересмотреть отношения с Россией.
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