Россия стала председателем в Совбезе ООН

Российская Федерация в течение всего сентября будет являться председателем в Совете безопасности ООН.



С 1 сентября Россия на месяц становится председателем в Совете безопасности Организации объединенных наций.





На первый осенний месяц намечено большое количество мероприятий по линии Совбеза, передает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство России при ООН.





США будут работать над возвращением РФ в G7 - Помпео Во вторник, 3 сентября, глава российского постпредства Василий Небензя представит СМИ программу председательства России в Совете Безопасности после ее официального принятия членами организации.

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