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Россия стала председателем в Совбезе ООН

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Российская Федерация в течение всего сентября будет являться председателем в Совете безопасности ООН.
Заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН
Getty Images

С 1 сентября Россия на месяц становится председателем в Совете безопасности Организации объединенных наций. 
 
На первый осенний месяц намечено большое количество мероприятий по линии Совбеза, передает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство России при ООН. 
 
Во вторник, 3 сентября, глава российского постпредства Василий Небензя представит СМИ программу председательства России в Совете Безопасности после ее официального принятия членами организации.  

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно пересмотреть отношения с Россией.

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Теги: Россия, ООН, совбез
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Источник: korrespondent.net

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