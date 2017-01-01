Самолет разбился во время авиашоу в Канаде

Небольшой самолет упал во время воздушного шоу в канадской провинции Альберта недалеко от города Смит.

На аваиашоу в Канаде упал самолет Скріншот

Один человек погиб во время крушения небольшого самолета во время воздушного шоу в канадской провинции Альберта недалеко от города Смит, сообщает телеканал CTV.

Инцидент произошел во время ярмарки. Фигуры высшего пилотажа демонстрировали два небольших самолета. Во время выступления один из них разбился за пределами мероприятия.

На земле никто не пострадал. Начато расследование по факту произошедшего.



Напомним, в прошлом году Напомним, в прошлом году на авиашоу в Канаде разбился самолет . На борту самолета находились пилот и четыре взрослых пассажира.

А во время показательных выступлений на авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся.

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