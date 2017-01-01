Массовое убийство в Одессе США: подробности

Стрелок был известен правоохранительным органам, однако мотивы его действий они пока раскрывать не стали.

Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила подробности инцидента в районе города Одесса. Преступником оказался мужчина в возрасте 30 лет, который открыл огонь по случайным людям и в итоге был застрелен полицейскими, сообщает агентство Reuters 1 сентября.

Полиция остановила его на дороге между городами Мидлэнд и Одесса. Он выстрелил в полицейского, после чего захватил почтовый фургон, доехал до торгового центра и там открыл огонь по прохожим.

Затем он не справился с управлением, врезался в другой автомобиль на парковке возле кинотеатра, оказал сопротивление полиции и в итоге был ликвидирован правоохранителями.

По официальной информации в результате инцидента погибли пять человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Среди них по крайней мере трое полицейских.

Власти сообщили, что стрелок был известен правоохранительным органам, однако мотивы его действий они пока раскрывать не стали.

Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что его информировали о случившемся в Техасе.

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