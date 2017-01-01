США нанесли удар по боевикам Аль-Каиды в Идлибе

Правозащитники сообщают о возможной гибели 40 мирных жителей провинции во время американского авиаудара.

США нанесли ракетный удар по объектам боевиков сирийского отделения террористической группировки Аль-Каида в окрестностях города Идлиб.

Целями операции являлись лидеры террористов, ответственные за нападения, которые несут угрозу гражданам Соединенных Штатов, их партнерам и мирным жителям, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США, опубликованном в субботу, 31 августа.

Операция понизит способность террористов совершать новые атаки в дальнейшем и дестабилизировать регион, подчеркнула американская сторона. По ее словам, Вашингтон вместе с союзниками продолжит борьбу с экстремистами, чтобы помешать им использовать Сирию в качестве безопасной гавани.

Правозащитники сообщают о десятках погибших

Между тем не менее 40 человек могли стать жертвами ракетного удара США в провинции Идлиб. Такие данные приводит Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более пяти миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.