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Президент Польши рассказал о сговоре Сталина и Гитлера

Комментариев: 16
Дуда назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и отметил, что Россия "ведет себя так, как будто ничего об этом не знает".
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что советский лидер Иосиф Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер состояли в сговоре, целью которого было уничтожение Польши. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild, опубликованном 1 сентября.

По словам Дуды, захват государства обговаривался в пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен между советской и немецкой сторонами в августе 1939 года.

Он назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и напомнил, что она вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Дуда также посетовал, что в настоящее время Россия "ведет себя так, как будто ничего об этом не знает", а также "продолжает вести агрессивную политику". В частности, польский президент обвинил российскую сторону в нападении на Грузию и Украину.

Напомним, 31 мая были впервые опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему.

В январе этого года в Москве впервые представили документ об освобождении Польши от нацистской Германии в январе 1945 года. 

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Теги: Польша, Гитлер, Сталин, Вторая мировая война, пакт Молотова-Риббентропа
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
Адекваты    01.09.2019, 11:03
Оценка:  +1
Адекваты
"Менее чем за год до 23 августа 1939 года поляки без малейших угрызений совести в сговоре с Гитлером оторвали у Чехословакии Тешинскую Силезию." "В апреле 1945 года СССР передал под управление временного правительства Польши ряд территорий Германии. Так, Данциг стал Гданьском, Бреслау — Вроцлавом..
Адекваты    01.09.2019, 11:07
Оценка:  0
Адекваты
Штеттин — Щецином, Позен — Познанью. Потом поляки ещё и две трети Восточной Пруссии получили."
всем_пока    01.09.2019, 11:01
Оценка:  0
всем_пока
А он рассказал как Россия у Польши Киев купила за 146 тысяч рублей серебром (15 тонн серебра)?
А о белополяках и Советско-Польской войне? Разве не Пилсудский хотел захватить земли нынешней Белоруссии, Литвы, Украины?
...о том как белополяки бежали из Киева и Бердичева от 1-Конной?
всем_пока    01.09.2019, 11:05
Оценка:  +1
всем_пока
Так, что пусть Польша вспомнит свой же девиз "Что на саблю взято, то вовеки свято" и не скулит как "побитая собака" Где, б*лЯ, знаменитый польский гонор? Где знаменитая Шляхетская честь?
Измельчала Польша, все завоевания растеряла, легла под пиндосию и плетёт интриги с неудачниками
bolbos    01.09.2019, 10:46
Оценка:  0
bolbos
Для этих мокш не существует ничего кроме соссиянской пропаганды
всем_пока    01.09.2019, 10:43
Оценка:  -4
всем_пока
вовеки
всем_пока    01.09.2019, 10:41
Оценка:  -4
всем_пока
Что на саблю взято, то вовеки свято.
всем_пока    01.09.2019, 10:39
Оценка:  -4
всем_пока
Co jest zrobione na szabat, na zawsze
всем_пока    01.09.2019, 10:41
Оценка:  -3
всем_пока
zawsze
всем_пока    01.09.2019, 10:46
Оценка:  -3
всем_пока
...бигмир упорно не желает публиковать последнее слово на польском это слово Свято
Колишній-східняк    01.09.2019, 11:02
Оценка:  -1
Колишній-східняк
szаbat і szаbla - дві великих різниці, як кажуть в Одесі
Rangol    01.09.2019, 10:17
Оценка:  -1
Rangol
В результате половина Польши оккупирована до сих пор Украиной, а сам Дуда в малиновом пиджаке.
Кайдаш    01.09.2019, 09:54
Оценка:  +1
Кайдаш
Ватники все прочли? ))))
SergioS    01.09.2019, 10:48
Оценка:  +2
SergioS
Прочли и уже подгорают, по ходу...
Колишній-східняк    01.09.2019, 09:47
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Да, о "параде победы" в Бресте Россия - правоприемник СССР - вообще стыдливо помалкивает. Как-будто его и не было. А ведь по существу это она вместе с Германией тогда вторую мировую войну развязала.
Колишній-східняк    01.09.2019, 10:25
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так Путина надо было на этот "праздник" пригласить? В качестве агрессора и оккупанта? Только не надо сейчас кивать на Меркель. Германия давно уже всё признала и покаялась.
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