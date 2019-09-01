Президент Польши рассказал о сговоре Сталина и Гитлера

Дуда назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и отметил, что Россия "ведет себя так, как будто ничего об этом не знает".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что советский лидер Иосиф Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер состояли в сговоре, целью которого было уничтожение Польши. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild, опубликованном 1 сентября.

По словам Дуды, захват государства обговаривался в пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен между советской и немецкой сторонами в августе 1939 года.

Он назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и напомнил, что она вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Дуда также посетовал, что в настоящее время Россия "ведет себя так, как будто ничего об этом не знает", а также "продолжает вести агрессивную политику". В частности, польский президент обвинил российскую сторону в нападении на Грузию и Украину.

Напомним, 31 мая были впервые опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему.

В январе этого года в Москве впервые представили документ об освобождении Польши от нацистской Германии в январе 1945 года.

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