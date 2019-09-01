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В Польше объяснили отказ пригласить РФ на годовщину Второй мировой

Комментариев: 2
Визит украинского президент приехал в Польшу на торжества по случаю начала войны назвали "исторической правдой".
Торжества по случаю годовщины начала Второй мировой войны
Торжества по случаю годовщины начала Второй мировой войны

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении "духа исторической правды". Об этом замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja, пишет РБК 1 сентября.

"Мы хотим отпраздновать эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что тоже подтверждают последние события, в этом не заинтересована", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что на празднование приглашены представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Россия, по его словам, не фигурирует ни в одном из этих форматов.

Дипломат добавил, что десять лет назад на празднование годовщины начала Второй мировой войны пригласили президента РФ Владимира Путина, сейчас позвали президента США Дональда Трампа. Представитель польского МИД назвал такое решение "сменой подхода к историческим вопросам".

Визит президента Украины Владимира Зеленского на годовщину дипломат назвал "исторической правдой". 

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал военные преступления, совершенные немцами, и извинился перед поляками.

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Теги: Россия, Польша, Путин, Вторая мировая война, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    01.09.2019, 12:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Мы хотим отпраздновать эту трагическую годовщину в духе исторической правды."

Праздновать годовщину величайшей трагедии? Я, видимо, чего-то очень сильно не понимаю в этой жизни.
ВосставшийИзБана    01.09.2019, 12:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Визит украинского президент приехал в Польшу"

Кто, простите, приехал? Это Кличко тексты пишет?
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