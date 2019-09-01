Удар по Идлибу: США обвинили в гибели жителей

Российская сторона заявила, что Америка нарушила режим прекращения огня в зоне деэскалации.

Россия заявила, что Соединенные Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, не предупредив об этом Москву и Анкару, чем нарушили все ранее достигнутые договоренности, пишет РБК 1 сентября.

"Своими действиями США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его", - говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным российских военных, в населенных пунктах, по которым был нанесен удар, "имеются многочисленные жертвы и разрушения".

Ранее расположенный в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил о 40 жертвах американского удара по Идлибу.

Напомним, в августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб, как заявлялось, из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.

С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

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