Польша готовит Германии "счет" за Вторую мировую

Варшава подсчитывает сумму новых репараций, которые потребует от немецкого правительства. Эта цифра кардинально менялась несколько раз.

Польша требует от Германии компенсировать ущерб за время Второй мировой войны Getty

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в скором времени "выставит счет" Германии за последствия нападения на польскую территорию. Об этом он сказал в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном 1 сентября.

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По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются "вопросом ответственности и морали".

Польский президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Она планирует представить свой окончательный доклад в ближайшее время.

"Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше", - отметил Дуда.

В частности, он указал на то, что почти шесть миллионов поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица и вовсе была полностью разрушена.

При этом польский лидер отметил, что в настоящее время у Польши и Германии хорошие отношения, которые являются "образцом для подражания многих народов мира".

"Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились", - заключил он.

В 2017 году комиссия по репарациям оценила нанесенный Германией ущерб в 48,8 миллиарда долларов. Однако менее чем через год в сейме пришли к выводу, что сумму репараций нужно увеличить в несколько раз.

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В марте 2018 года эта сумма увеличилась до 850 миллиардов долларов. Вскоре сумму снизили на 300 миллиардов, а потом вновь решили пересмотреть.

Немецкие власти, признавая свою ответственность за разрушения, отрицают необходимость новых выплат. Они ссылаются на резолюцию польского сейма от 1953 года. В этом документе Варшава признавала, что ФРГ исполнила все свои обязательства по выплате ущерба.

В 1991 году Берлин и Варшава подписали новое соглашение о добрососедстве, которое было призвано окончательно урегулировать вопросы компенсаций. Тогда Германия выплатила Польше 1,3 миллиарда евро.

Сегодня, 1 сентября, президент Германии признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.