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Волны по пять метров: На Багамах эвакуируют всех из-за урагана Дориан

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Туристов на острова не пускают.
Ураган достиг Багамских островов
Ураган достиг Багамских островов
EPA/UPG

Ураган “Дориан“ движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 240 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

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Сотни жителей на островах Абако, тем не менее, не согласились на эвакуацию, не вняв предупреждениям со стороны властей. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, в настоящее время закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн тут будет достигать 5-6 метров.

В настоящее время “Дориан“ сохраняет четвертую из пяти категорий мощности.

Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на следующей неделе ураган приблизится к побережью американской Флориды, однако с какой силой он ударит по побережью и когда, метеорологам пока не ясно.

В связи с приближением к американской территории “Дориана“ визит в Польшу отменил президент США Дональд Трамп.

Накануне Трамп предупредил жителей штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина о возможном ударе мощного урагана.

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Теги: Дориан, ураган, Багамские острова
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