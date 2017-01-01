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Чешский ресторан наказали за запрет для детей

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Инспекция по вопросам торговли оштрафовала ресторан за недопуск детей, в случае неуплаты штрафа заведению грозит конфискация оборудования.
В Чехии у ресторана проблемы из-за недопуска детей
В Чехии у ресторана проблемы из-за недопуска детей
restu.cz

Ресторан Стодола, расположенный в Праге, был оштрафован на 50 тыс крон за запрета на посещение главного здания для лиц моложе 18 лет, сообщает iDnes.

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Сотрудника чешского управления торговли не допустили в ресторан с ребенком, ссылаясь на запрет - на дверях заведения было вывешено объявление "Моложе 18 лет? На игровую площадку". Также там указывалось, что ресторан принимает только наличные.
 
Владелец ресторана объяснил такую табличку риском больших штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним. Ресторан принадлежит к американскому клубу курильщиков, а потому внутри было разрешено курение. "Мы хотим быть пабом для взрослых и убеждены, что то, что мы делаем, разрешено законом", - убеждают в ресторане.
 
Впрочем, такие аргументы не убедили чешскую инспекцию по вопросам торговли. В случае неуплаты штрафа заведению грозит конфискация оборудования.
 
В Чехии существует ряд заведений, где запрещен доступ детям. Как правило, это заведения премиум-сегмента. А соответственно, наказание ресторана Стодола может стать прецедентом и для них.
 
Напомним, что во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за сэндвича.
 

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Теги: дети, Чехия, ресторан
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Источник: korrespondent.net

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