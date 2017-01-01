Чешский ресторан наказали за запрет для детей

Инспекция по вопросам торговли оштрафовала ресторан за недопуск детей, в случае неуплаты штрафа заведению грозит конфискация оборудования.

Ресторан Стодола, расположенный в Праге, был оштрафован на 50 тыс крон за запрета на посещение главного здания для лиц моложе 18 лет, сообщает iDnes.

Читай также: Под крики "Позор!" суд огласил приговор матери, уморившей голодом годовалого сына Сотрудника чешского управления торговли не допустили в ресторан с ребенком, ссылаясь на запрет - на дверях заведения было вывешено объявление "Моложе 18 лет? На игровую площадку". Также там указывалось, что ресторан принимает только наличные. Сотрудника чешского управления торговли не допустили в ресторан с ребенком, ссылаясь на запрет - на дверях заведения было вывешено объявление "Моложе 18 лет? На игровую площадку". Также там указывалось, что ресторан принимает только наличные.

Владелец ресторана объяснил такую табличку риском больших штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним. Ресторан принадлежит к американскому клубу курильщиков, а потому внутри было разрешено курение. "Мы хотим быть пабом для взрослых и убеждены, что то, что мы делаем, разрешено законом", - убеждают в ресторане.

Впрочем, такие аргументы не убедили чешскую инспекцию по вопросам торговли. В случае неуплаты штрафа заведению грозит конфискация оборудования.

В Чехии существует ряд заведений, где запрещен доступ детям. Как правило, это заведения премиум-сегмента. А соответственно, наказание ресторана Стодола может стать прецедентом и для них.