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Папа Римский в Ватикане застрял в лифте на 25 минут

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В Ватикане была проблема с электричеством и Папу освободили сотрудники пожарной охраны.
Папа Римский застрял в лифте
Папа Римский застрял в лифте
Папа Франциск опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут, сообщает Reuters.
 

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"Я должен извиниться", — сказал папа Франциск с улыбкой. Он объяснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана.
 
"Аплодисменты пожарной команде", — обратился папа к толпе.
 
Напомним, что в июле Папа Римский Франциск встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Украине. 
 
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Теги: Ватикан, Лифт, Папа Римский, Папа Римский Франциск I
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Источник: korrespondent.net

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