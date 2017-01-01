Папа Римский в Ватикане застрял в лифте на 25 минут

В Ватикане была проблема с электричеством и Папу освободили сотрудники пожарной охраны.

Папа Франциск опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут, сообщает Reuters.

Читай также: В Днепре ребенка задавил лифт "Я должен извиниться", — сказал папа Франциск с улыбкой. Он объяснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана. "Я должен извиниться", — сказал папа Франциск с улыбкой. Он объяснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана.

"Аплодисменты пожарной команде", — обратился папа к толпе.