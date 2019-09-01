Швеция обложит банки новым налогом из-за военных угроз
Введение этого налога позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 миллиардов крон - 508 миллионов долларов.
Власти Швеции в связи с наращиванием военного присутствия России в Балтийском море хотят ввести новый налог для банков, который позволит пополнить казну средствами для обороны страны, сообщает Bloomberg.
О планах ввести налог заявила министр финансов Магдалена Андерссон. В частности, она заявила, что введение этого налога позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 млрд крон (508 млн долларов).
"Банки могут облагаться налогом намного больше, чем сегодня. Они (банки) создают определенные риски для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад", - заявила Андерссон.
По ее мнению, во время финансовых кризисов банкам может понадобиться помощь со стороны государства, поэтому уже сейчас для них есть смысл платить больше налогов. Банки, платя больше налогов, смогут обезопасить себя от возможных кризисных явлений, в случае образования которых правительство обязуется помогать кредитным организациям, заявила Андерссон.
Напомним, что город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в Швеции, который ввел разрешения на попрошайничество. Для получения соответствующего разрешения нищие должны либо заполнить электронную форму онлайн, либо обратиться в отделение полиции. Стоимость разрешения составляет 250 шведских крон (23 евро), кроме того, будет взиматься административный сбор. При этом, заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования. Новые правила вступили в силу с 1 августа.
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