Во Франции беженец с шампуром набросился на прохожих

Нападавщим оказался беженец из Афганистана, его уже задержала полиция, мужчине сообщили о подозрении в убийстве и покушении.

В пригороде французского Лиона, неподалеку от станции метро мужчина напал на прохожих с шампуром и ножом, в результате атаки скончался 19-летний парень, еще 8 человек получили ранения, передает AFP.

Трое мужчин получили тяжелые травмы. Еще около 20 людям, находящимся в шоковом состоянии, медики оказали помощь на месте происшествия.

Как выяснилось позже, нападавщим оказался беженец из Афганистана. Его уже задержала полиция. Мужчине сообщили о подозрении в убийстве и покушении.

Правоохранители связывают нападение с террористическими действиями.