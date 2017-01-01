Во Франции беженец с шампуром набросился на прохожих
Нападавщим оказался беженец из Афганистана, его уже задержала полиция, мужчине сообщили о подозрении в убийстве и покушении.
В пригороде французского Лиона, неподалеку от станции метро мужчина напал на прохожих с шампуром и ножом, в результате атаки скончался 19-летний парень, еще 8 человек получили ранения, передает AFP.
Трое мужчин получили тяжелые травмы. Еще около 20 людям, находящимся в шоковом состоянии, медики оказали помощь на месте происшествия.
Как выяснилось позже, нападавщим оказался беженец из Афганистана. Его уже задержала полиция. Мужчине сообщили о подозрении в убийстве и покушении.
Правоохранители связывают нападение с террористическими действиями.
Напомним, ранее во Франции в департаменте Сена и Марна произошел взрыв на предприятии компании Corning, которая занимается производством стекла. Пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У людей химические ожоги. Также были эвакуированы 150 работников компании.
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