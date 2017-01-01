Из Британии стартует самый длинный кругосветный круиз

В воскресенье, 1 сентября, из британского Лондона в 245-дневное морское путешествие через шесть континентов, 51 страну и 111 портов отправится лайнер Viking Sun.

Круизная компания Viking Ocean Cruises запускает самый длинный кругосветный круиз, который продлится 245 дней, за это время пассажиры побывают в 51 стране и 112 портах, что является новым рекордом Гиннеса, передает The Guardian.

Желающим придется выложить минимум 67 тысяч фунтов стерлингов за каюту в 25 кв. м. Самая дорогая каюта класса «люкс» обойдется в почти 194 тысячи фунтов.

Лайнер рассчитан на 930 пассажиров. В их распоряжении два бассейна, спа, снежная пещера и зимний сад. 8 ресторанов предлагают 245 различных меню.

Путешествие затронет Скандинавию, Карибский бассейн, Южную Америку, Южную часть Тихого океана, Австралию и Азию.

Также предусмотрены ночевки на суше. Всего их будет 23, каждая в разном городе.