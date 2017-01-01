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Из Британии стартует самый длинный кругосветный круиз

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В воскресенье, 1 сентября, из британского Лондона в 245-дневное морское путешествие через шесть континентов, 51 страну и 111 портов отправится лайнер Viking Sun.
Круизный лайнер Viking Sun идет на рекорд
Круизный лайнер Viking Sun идет на рекорд
cruisegid.ru
 
Круизная компания Viking Ocean Cruises запускает самый длинный кругосветный круиз, который продлится 245 дней, за это время пассажиры побывают в 51 стране и 112 портах, что является новым рекордом Гиннеса, передает The Guardian.
 
Желающим придется выложить минимум 67 тысяч фунтов стерлингов за каюту в 25 кв. м. Самая дорогая каюта класса «люкс» обойдется в почти 194 тысячи фунтов.
 
Лайнер рассчитан на 930 пассажиров. В их распоряжении два бассейна, спа, снежная пещера и зимний сад. 8 ресторанов предлагают 245 различных меню.
 
Путешествие затронет Скандинавию, Карибский бассейн, Южную Америку, Южную часть Тихого океана, Австралию и Азию.
 
Также предусмотрены ночевки на суше. Всего их будет 23, каждая в разном городе.
 
Нпомним, что переодетый в клоуна пассажир стал причиной массовой драки на круизном судне Britannia.  Клоун со своей подругой совершил нападение на шестерых человек, в том числе бармена, который попытался разнять потасовку. В ходе драки пассажиры лайнера использовали посуду и предметы мебели.
 
 
 
 
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Теги: лайнер, круиз, кругосветное плавание, кругосветное путешествие
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Источник: korrespondent.net

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