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США разрабатывает систему борьбы с дезинформацией

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Задачей программы Semantic Forensics (семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тысяч рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.
В США придумали, как бороться с фейками
В США придумали, как бороться с фейками
 
Агентство передовых исследовательских проектов Министерства обороны США заказало разработку программного обеспечения для противодействия масштабным кампаниям по дезинформации в СМИ, сообщает Bloomberg.
 
Задачей программы Semantic Forensics (семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тысяч рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.
 
Агентство надеется, что, увеличив количество алгоритмов проверок, можно будет обнаружить умышленно созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными.
 
Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тысяч новостных статей и 250 тысяч сообщений в социальных сетях, в которых вместе будут содержаться 5 тысяч фальшивок.
 
Напомним, что правительство Великобритании планирует выделить за три года 22,5 млн долларов на поддержку СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы.
 
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Теги: США, СМИ, Пентагон, фейки
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Источник: korrespondent.net

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