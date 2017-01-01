США разрабатывает систему борьбы с дезинформацией

Задачей программы Semantic Forensics (семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тысяч рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.

В США придумали, как бороться с фейками

Агентство передовых исследовательских проектов Министерства обороны США заказало разработку программного обеспечения для противодействия масштабным кампаниям по дезинформации в СМИ, сообщает Bloomberg.

Задачей программы Semantic Forensics (семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тысяч рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.

Агентство надеется, что, увеличив количество алгоритмов проверок, можно будет обнаружить умышленно созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными.

Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тысяч новостных статей и 250 тысяч сообщений в социальных сетях, в которых вместе будут содержаться 5 тысяч фальшивок.