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Накануне Brexit в Великобританию увеличился поток мигрантов

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Большинство мигрантов используют надувные лодки с подвесными моторами, способные перевозить около шести человек.
Мигранты прибывают морем
Мигранты прибывают морем
 
Только с 22 августа в Британию через Ла-Манш прибыло около 200 нелегальных мигрантов, включая 41 ребенка, мигрантов подгоняют слухи об ужесточении пграничного контроля после выхода Великобритании из Евросоюза, пишет The Guardian.
 
Всего за 2019 год пролив Ла-Манш пересекли более тысячи мигрантов, тогда как годом ранее - лишь 300.
 
 
Большинство мигрантов используют надувные лодки с подвесными моторами, способные перевозить около шести человек. Представитель благотворительных организаций, которые помогают беженцам, указывают, что нелегальные перевозчики используют около 30 таких лодок. При этом теперь они отправляются переполненными, что существенно увеличивает риски.
 
Министр внутренних дел Прити Пател обсудила с французским коллегой Кристофом Кастанером усиление борьбы с незаконными перевозчиками мигрантов через Ла-Манш. Британская сторона даже готова увеличить выплаты Франции по решению этой проблемы.
 
А премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все, кто прибудет в Великобританию нелегально, будут отправлены назад.
 
Напомним, что британский парламент приостановил работу из-за Brexit.
 
 
 
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Теги: мигранты, нелегальные мигранты, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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