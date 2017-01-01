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Канадец почти год скрывал от семьи выигрыш в лоттерею

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Победитель сразу сказал жене, что выиграл в лотерею, но не упомянул, что это был большой джекпот, у мужчины трое детей, они также до недавнего времени не знали, что их папа — мультимиллионер.
 
Бон Труонг ждал 10 месяцев, чтобы раскрыть свой большой выигрыш: джекпот в лотерее на 60 миллионов долларов. Мужчина ставил на одни и те же номера каждую неделю в течение более трех десятилетий, сообщает CBC.
 
Труонг, приехавший в Канаду из Вьетнама в 1970-х годах, был официально представлен как единственный победитель розыгрыша Lotto Max от 26 октября 2018 года. Приз он получил только сейчас. 
 
"Я увидел цифры на своем телефоне. После этого я молчал пару минут. Мое тело успокаивалось. Я проверил снова. У меня — большая победа", — рассказал Труонг.
 
 
Победитель сразу сказал жене, что выиграл в лотерею, но не упомянул, что это был большой джекпот. У мужчины трое детей, они также до недавнего времени не знали, что их папа — мультимиллионер.
 
Труонг планирует погасить ипотеку и поехать с семьей отдыхать.
 
"Я пока не уверен, куда именно, — сказал он на пресс-конференции. — Я думаю, что мы будем ездить повсюду".
 
Напомним, что француз отсудил 163 миллиона евро по утраченному лотерейному билету.
 
 
 
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Теги: Канада, лотерея, джекпот
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Источник: korrespondent.net

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