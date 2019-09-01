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Трамп призвал молиться: до Багамских островов дошел ураган Дориан

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Жителям островов Багамского архипелага посоветовали немедленно укрыться в безопасных местах.
Ураган Дориан добрался до Багам
Ураган Дориан добрался до Багам
 
Ураган Дориан обрушился на побережье Багамских островов. Об этом 1 сентября сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами в Twitter. 
 
Отмечается, что ураган наблюдается на островах Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. Максимальная скорость ветра возросла до 298 км/ч с порывами более 354 км/ч.  
 
Специалисты центра рекомендовали жителям островов немедленно укрыться в безопасных местах, так как скорость порывов ветра может со временем увеличиться. 

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за людей на Багамских островах.

"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час (321 км/ч - ред.)", - написал он в Twitter.

Ранее Дориан усилился до наивысшей пятой категории. Ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган накроет юго-восточное побережье США.    

Напомним, из-за приближения урагана Трамп ввел режим ЧС во Флориде и отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

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Теги: США, ураган, шторм, Трамп, Дональд Трамп, Багамские острова
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Источник: korrespondent.net

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