Трамп призвал молиться: до Багамских островов дошел ураган Дориан

Жителям островов Багамского архипелага посоветовали немедленно укрыться в безопасных местах.

Ураган Дориан обрушился на побережье Багамских островов. Об этом 1 сентября сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами в Twitter.

Отмечается, что ураган наблюдается на островах Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. Максимальная скорость ветра возросла до 298 км/ч с порывами более 354 км/ч.

Специалисты центра рекомендовали жителям островов немедленно укрыться в безопасных местах, так как скорость порывов ветра может со временем увеличиться.

1245pm Update: Hurricane #Dorian has made landfall at Elbow Cay, Abacos. Maximum sustained winds have increased to 185 mph with gusts over 220 mph. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VPCBBioZzW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за людей на Багамских островах. "Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час (321 км/ч - ред.)", - написал он в Twitter. Ранее Дориан усилился до наивысшей пятой категории. Ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган накроет юго-восточное побережье США.

Напомним, из-за приближения урагана Трамп ввел режим ЧС во Флориде и отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

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