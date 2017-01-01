Израиль обстрелял юг Ливана в ответ на атаку
На израильско-ливанской границе обострился конфликт: Ливан запустил ракеты, а Израиль ответил артобстрелом.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье, 1 сентября, что из Ливана были пущены противотанковые ракеты в направлении военных объектов на севере Израиля.
Несколько зенитных управляемых ракет были направлены к военной базе и транспортным средствам в израильском поселке Авивим и некоторые из них "попали в цель", сказано в официальном заявлении.
Одна из них поразила армейский автомобиль, другая - военный пост близ границы. В тот же день представители группировки Хезболлах сообщили, что уничтожили израильское военное транспортное средство, ранив и убив его пассажиров.
Лидер Хезболлы пригрозил Израилю
Власти Израиля опровергли информацию о жертвах, подчеркнув, что ни один из израильских военных в результате атаки из Ливана не пострадал.
Израиль ответил обстрелом с вертолета и артобстрелом объектов на юге Ливана, которые, по словам израильских военных, были "источниками огня".
Порядка 100 минометных снарядов выпустил Израиль по Ливану в ответ на ракетный обстрел, сообщила Армия обороны Израиля.
По данным ливанских властей, израильская армия пустила 40 ракет по приграничным объектам за пределами населенных пунктов Ярун, Марун ар-Рас и Аитарун.
Премьер-министр Ливана Саад Харири обратился к США и Франции с призывом вмешаться в конфликт и разрядить обстановку на ливанско-израильской границе, сообщила пресс-служба главы правительства.
Израильская армия порекомендовала жителям приграничной зоны находиться как можно ближе к бомбоубежищам, однако указала, что обстрелы, вероятно, завершены.
Миротворческие силы ООН, временно размещенные в Ливане, поддерживают контакты с обеими сторонами конфликта на границе и призывают их воздержаться от эскалации ситуации.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент