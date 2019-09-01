Пенс остался доволен встречей с Зеленским

Отношения США и Украины никогда прежде не были такими крепкими, как при Трампе, подчеркнул американский вице-президент.

Владимир Зеленский и Майк Пенс провели встречу в Варшаве twitter.com/VP

Вице-президент США Майк Пенс остался доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 1 сентября. Об этом американский политик написал в Twitter.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ", - отметил Пенс.

Он также подчеркнул, что отношения США и Украины никогда прежде не были такими крепкими, как при президентстве Дональда Трампа.

Great meeting with President Zelensky of Ukraine today to discuss security, energy, economic growth and progress of his reform agenda. Under the leadership of President @realDonaldTrump, the relationship between Ukraine & the US has never been stronger! pic.twitter.com/nn5UMVM0qZ — Vice President Mike Pence (@VP) September 1, 2019

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Напомним, в ходе беседы с Зеленским в Варшаве Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.

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