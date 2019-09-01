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Пенс остался доволен встречей с Зеленским

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Отношения США и Украины никогда прежде не были такими крепкими, как при Трампе, подчеркнул американский вице-президент.
Владимир Зеленский и Майк Пенс провели встречу в Варшаве
Владимир Зеленский и Майк Пенс провели встречу в Варшаве
twitter.com/VP
 
Вице-президент США Майк Пенс остался доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 1 сентября. Об этом американский политик написал в Twitter.
 
"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ", - отметил Пенс.
 
Он также подчеркнул, что отношения США и Украины никогда прежде не были такими крепкими, как при президентстве Дональда Трампа.

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Напомним, в ходе беседы с Зеленским в Варшаве Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.

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Теги: США, Украина-США, встреча, Варшава, Владимир Зеленский, Майк Пенс
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Источник: korrespondent.net

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