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В РФ рассказали о взрыве в Архангельской области

Комментариев: 8
Авария под Северодвинском произошла при создании новых образцов техники, указал российский вице-премьер.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
government.ru
 
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что авария на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошла при создании принципиально новых образцов техники. Об этом он сообщил в интервью газете Ведомости, опубликованном в понедельник, 2 сентября.
 
"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски", - отметил Борисов.
 
Отвечая на вопрос, существует ли опасность для здоровья от полученных доз облучения как для пострадавших при инциденте, так и для врачей, которые с ними работали, вице-премьер заявил, что "это исключено".
 
Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
 
В Росатоме сообщили, что в результате инцидента погибли пять сотрудников корпорации, еще трое были госпитализированы.
 
По данным Минобороны РФ, выбросов вредных веществ в атмосферу нет, и после происшествия радиационный фон находится в норме.
 

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Теги: Россия, взрыв, полигон, Архангельск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ЛОсуЛАчка    02.09.2019, 23:00
Оценка:  +1
ЛОсуЛАчка
врут как всегда ватные мрази
Николай510    02.09.2019, 22:43
Оценка:  +1
Николай510
Хрень собачья - там произошло ЧП, связанное со взрывом ядерного реактора, весь мир уже всё знает, а эти продолжают врать.
Бувший_східняк    02.09.2019, 13:24
Оценка:  0
Бувший_східняк
Нало говнет.
Хитрый-Лис    02.09.2019, 08:51
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Рукожопые..............
Юдзиро2019    02.09.2019, 09:05
Оценка:  -7
Юдзиро2019
Рукожопые это каклы, которые не смогли даже толком построить стеклянный мост.
Himik    02.09.2019, 09:14
Оценка:  +1
Himik
Шо, абыдна, да?
Хитрый-Лис    02.09.2019, 11:10
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
шах мостик по сравнению с вашей ракетой даже не шалость, а так фигня всякая У вас теперь всё светится будет и без дорогого ПНХ
Himik    02.09.2019, 05:34
Оценка:  +5
Himik
Он воно як...
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