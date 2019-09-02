В РФ рассказали о взрыве в Архангельской области

Авария под Северодвинском произошла при создании новых образцов техники, указал российский вице-премьер.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что авария на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошла при создании принципиально новых образцов техники. Об этом он сообщил в интервью газете Ведомости , опубликованном в понедельник, 2 сентября.

"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски", - отметил Борисов.

Отвечая на вопрос, существует ли опасность для здоровья от полученных доз облучения как для пострадавших при инциденте, так и для врачей, которые с ними работали, вице-премьер заявил, что "это исключено". Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В Росатоме сообщили, что в результате инцидента погибли пять сотрудников корпорации , еще трое были госпитализированы. По данным Минобороны РФ, выбросов вредных веществ в атмосферу нет, и после происшествия радиационный фон находится в норме. США потребовали раскрыть информацию о взрыве в Архангельской области

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