Стрелка из Техаса уволили за несколько часов до атаки - СМИ

Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса, был уволен с работы в день трагедии.

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила газета The New York Times

Правоохранители идентифицировали стрелка как 36-летнего Сета Этора, который не был связан с террористическими организациями.

Как указал шеф полиции Одессы Майкл Герке, изначально власти отказывались назвать имя подозреваемого, не желая способствовать его известности за содеянное.

По данным, 36-летний Этор был уволен из компании, занимавшейся грузовыми перевозками. Это произошло в субботу утром, за несколько часов до того, как американец открыл огонь из своего автомобиля сначала по сотрудникам патрульно-постовой службы, а потом по безоружным людям. Газета не назвала бывшего работодателя Этора.

По данным NYT, Этор был уволен со своей работы в компании грузовых перевозок утром 31 августа.

По дороге он открывал огонь по беззащитным людям. В итоге правоохранителям удалось его остановить и во время перестрелки мужчина был убит на месте Число жертв инцидента Напомним, в воскресенье сотрудники патрульно-постовой службы во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль за нарушение правил движения. Водитель, не тормозя, выстрелил в патруль через заднее стекло, и уехал на высокой скорости.Число жертв инцидента достигло семи человек , еще 22 пострадали. Мотивы и причины, которыми руководствовался подозреваемый в стрельбе, пока не установлены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet