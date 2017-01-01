Конфликт Израиля и Ливана: ООН призывает к сдержанности

Генсек ООН призвал завершить любые действия, которые угрожают режиму прекращения огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Ливан к сдержанности на фоне сообщений о недавних обстрелах в приграничных территориях двух государств. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен инцидентами на "голубой линии" (определенной мировым сообществом ливано-израильской границе - ред). Он выступает за максимальную сдержанность и призывает всех участников прекратить любые действия, которые нарушают резолюцию 1701 и угрожают прекращению боевых действий", - отметил Дюжаррик.

Ранее бойцы Хезболлах поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер.

В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана. Лидер Хезболлы пригрозил Израилю Конфликт между Израилем и Хезболлой в 2006 году продолжался чуть больше месяца. Он сопровождался массированным ракетным обстрелом северных городов и поселений Израиля со стороны движения, контролировавшего южные районы Ливана. Конфликт между Израилем и Хезболлой в 2006 году продолжался чуть больше месяца. Он сопровождался массированным ракетным обстрелом северных городов и поселений Израиля со стороны движения, контролировавшего южные районы Ливана.