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США готовы помочь энергетике Украины

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Вашингтон будет способствовать развитию украинской энергетики с помощью технологий, ресурсов и поддержки.
Министр энергетики США Рик Перри пообещал поддержку Украине
Министр энергетики США Рик Перри пообещал поддержку Украине
 
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон готов помочь Украине достичь полного потенциала в сфере энергетики. Об этом он написал в Facebook.
 
Перри отметил, что 1 сентября сопровождал вице-президента Майка Пенса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. 
 
"Для Украины энергетическая безопасность - это национальная безопасность", - указал министр.
 
Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики "необычайной победой".
 
"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", - подчеркнул Перри.
 
Также он назвал продуктивной встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.

"США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", - заявил по итогам беседы американский министр.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и Соединенные Штаты подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики

Одной из тем документа стало налаживание поставок американского газа в Украину через Польшу. Представитель Польши по вопросам энергетики Петр Наимский заявил, что Варшава сможет нарастить поставки американского газа в Украину до шести миллиардов кубометров уже с 2021 года.

Польша продает Украине американский сжиженный газ

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Теги: Украина-США, энергетика, меморандум, сжиженный газ
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Источник: korrespondent.net

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