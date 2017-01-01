Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мали обвалился строящийся дом: 15 погибших

Комментариев: 0
Дом еще находился в процессе стройки, однако в нем уже жили люди. Строящийся верхний этаж дома упал на заселенный нижний.
Рухнувшая конструкция завалила людей
Рухнувшая конструкция завалила людей
twitter.com/SecuriteML

В столице Мали городе Бамако обвалился трехэтажный дом, который строился, но в котором уже жили люди. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило Министерство безопасности и гражданской защиты в своем официальном аккаунте в Twitter.

"По состоянию на 20:00 (23:00 по Киеву) при обрушении здания, что произошло в Банконе, из-под завалов удалось спасти 41 человека, среди них 15 погибших. Начато расследование в отношении собственника здания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, трехэтажное здание обрушилось около четырех утра по местному времени. Верхний этаж дома, что строился, упал на нижние, где уже жили люди.

Спасательная операция длилась в течение всего дня.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Восемь человек погибли, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.

Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. В городе и области объявили траур по погибшим.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дом, жертвы, обрушение, погибли, Мали
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь