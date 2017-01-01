В Мали обвалился строящийся дом: 15 погибших

Дом еще находился в процессе стройки, однако в нем уже жили люди. Строящийся верхний этаж дома упал на заселенный нижний.

В столице Мали городе Бамако обвалился трехэтажный дом, который строился, но в котором уже жили люди. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило Министерство безопасности и гражданской защиты в своем официальном аккаунте в Twitter.

"По состоянию на 20:00 (23:00 по Киеву) при обрушении здания, что произошло в Банконе, из-под завалов удалось спасти 41 человека, среди них 15 погибших. Начато расследование в отношении собственника здания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, трехэтажное здание обрушилось около четырех утра по местному времени. Верхний этаж дома, что строился, упал на нижние, где уже жили люди.

Спасательная операция длилась в течение всего дня.

Le bilan de l'effondrement d'immeuble `a Banconi Salembougou `a 16 heures, fait 'etat de 31 personnes secourues.Six (6) ont perdu la vie. La situation est attentivement suivie par les directeurs g'en'eraux de la protection civile, de la police et de la gendarmerie sur les lieux. pic.twitter.com/rqtyNGcRXS — Minist`ereSecurit'eML (@SecuriteML) 1 вересня 2019 р.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Восемь человек погибли, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.

Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. В городе и области объявили траур по погибшим.

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