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Могерини заявил о крупнейшем пакете поддержки Украины от ЕС

Комментариев: 2
Помощь Украине, которая была оказана в течение пяти лет, была самой крупной за всю историю Европейского Союза.
Федерика Могерини оценила помощь ЕС Украине
Федерика Могерини оценила помощь ЕС Украине
AP

ЕС за последние пять лет предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.

"Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест", - сказала Могерини, выступая в Брюсселе.

По ее словам, "за эти пять лет в совокупности мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС".

Могерини считает, что во многом именно благодаря этому стране удалось продолжить двигаться вперед и пытаться "выбраться из кризиса на новой основе".

Напомним, в августе сообщалось, что ЕС выделит €58 млн на реформу профобразования в Украине.

Также сообщалось, что в ЕС назвали приоритеты для новых властей Украины - ключевыми задачами видят обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, помощь, Могерини
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GentleAngel    02.09.2019, 14:28
Оценка:  +1
GentleAngel
И помощь была бесплатной и безвозмездной? Если нет, то это просто бизнес, а выступление - ложь и очковтирательство.
NaMiOl    02.09.2019, 14:24
Оценка:  -1
NaMiOl
"Могерини заявил" - а я думал баба)))
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