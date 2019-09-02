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Лавров призвал прекратить “дискриминацию” русского языка в Украине

Комментариев: 26
Глава российского МИД заявил о готовности через ООН “заставить” Украину уважать язык нацменьшинств.
Лавров призвал прекратить "дискриминацию" русского языка
Лавров призвал прекратить "дискриминацию" русского языка
facebook.com/Russian-Politics-Society

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Верховная Рада восьмого созыва при поддержке пятого президента Петра Порошенко приняла “серию законов, которые грубо нарушают не только международные обязательства страны по обеспечению языковых прав национальных меньшинств, но и Конституцию Украинского государства”.

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Об этом передает спецкор УНИАН.

Лавров также отметил, что Россия готова через ООН повлиять на ситуацию и “заставить” Украину прекратить “дискриминацию” русского языка.

По словам Лаврова, РФ не удовлетворяет закон об образовании и закон об украинском языке как государственном, в которых “все языки национальных меньшинств грубо дискриминируются по сравнению с украинским“. Также чиновник отметил, что русский язык остается единственным, который дискриминируют в Украине, подкупая Европу.

В Совете по правам человека (ООН) в 2021-2023 годах, я надеюсь, что эта проблема до тех пор решится, она срочная, но если будет необходимо, то и там эта тема, я надеюсь, нас туда изберут, будет для нас одной из приоритетных, - добавил Лавров.

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Напомним, Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка. Парламентарий отказался выполнять недавно принятый закон об украинском языке и выступал на русском, вопреки возражениям коллег.

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Теги: русский язык, дискриминация, Лавров, ООН
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Комментариев (26)
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Глод    02.09.2019, 15:52
Оценка:  0
Глод
Пусть почитает наши комменты. Мы на каком языке пишем? Нас кто-то притесняет?
Хитрый-Лис    02.09.2019, 15:47
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Как сказал Омар Хайям, катись Ты к Фуям.
Зорян_и_Шкиряк    02.09.2019, 15:46
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Притеснение русского языка на Украине - российский продукт исключительно для внутреннего использования. В ООН на это вряд ли кто поведётся. Поэтому и это заявление Лавруши - чисто внутрироссийский продукт.
Глод    02.09.2019, 15:45
Оценка:  0
Глод
Чому б пану Лаврову не вивчити украінську?
Хитрый-Лис    02.09.2019, 15:46
Оценка:  0
Хитрый-Лис
У них уже есть Азиров
Полиэтилен    02.09.2019, 15:38
Оценка:  +3
Полиэтилен
Да россиянам и в раше русский не нужен, а он хочет, что бы его в Украине учили Давай досвидания со своим маасковским каганатом
Хитрый-Лис    02.09.2019, 15:38
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
ЧаВо ляпочет сия лошадь?
chytan    02.09.2019, 15:36
Оценка:  +1
chytan
Дебил, б#я !!!
Бувший_східняк    02.09.2019, 15:24
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Обойтись без русского языка мы никак не можем. А вдруг вы забиваете молотком гвоздь и попали по пальцу...
KIBARG    02.09.2019, 15:24
Оценка:  +5
KIBARG
Вот пришел к тебе домой пьяный сосед. Отжал себе уборную, вынес часть имущества. Заявляет что ты сам всё выкинул. Говорит что не так говоришь и ведёшь себя у себя же дома. Это, мол, должно стоять там, а это там, к другим соседям ходить нельзя, только к нему, и только по-чёрному бухать..
KIBARG    02.09.2019, 15:24
Оценка:  +5
KIBARG
И при этом всём вопит что ты просто обязан за каким-то бесом его уважать и любить.
ВосставшийИзБана    02.09.2019, 15:29
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Пустил украинец русского путника на ночлег. Накормил ужином, собираются спать. Украинец начинает молиться перед сном. Русский ему:
- Ты не так молишься.
- Ты мне в моем доме будешь указывать как мне молиться?
- Так это мой дом.
- С чего это вдруг?
- А чьи это лапти стоят у печи?
- Твои.
ВосставшийИзБана    02.09.2019, 15:29
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
- Ну значит и дом мой.
h_a_a_r_p    02.09.2019, 16:04
Оценка:  0
h_a_a_r_p
Тебе дали жилплощадь пока ты жил в семье , хочешь отдельно жить , забирай что было при тебе до 1654 года и вали., с чем пришел с тем и уходи.
Бувший_східняк    02.09.2019, 15:22
Оценка:  +5
Бувший_східняк
пускай Лавруша приедет сюда, походит по тому же Киеву, Харькову, та даже Львову, послушает, на каком языках там люди общаются и укажет, где там русский притесняют и почему, по его мнению.
KIBARG    02.09.2019, 15:25
Оценка:  +5
KIBARG
Долго может не проходить, в лице Лаврова могут и попритеснять.. А так всё верно.
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