Лавров призвал прекратить “дискриминацию” русского языка в Украине

Глава российского МИД заявил о готовности через ООН “заставить” Украину уважать язык нацменьшинств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Верховная Рада восьмого созыва при поддержке пятого президента Петра Порошенко приняла “серию законов, которые грубо нарушают не только международные обязательства страны по обеспечению языковых прав национальных меньшинств, но и Конституцию Украинского государства”.

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Об этом передает спецкор УНИАН.

Лавров также отметил, что Россия готова через ООН повлиять на ситуацию и “заставить” Украину прекратить “дискриминацию” русского языка.

По словам Лаврова, РФ не удовлетворяет закон об образовании и закон об украинском языке как государственном, в которых “все языки национальных меньшинств грубо дискриминируются по сравнению с украинским“. Также чиновник отметил, что русский язык остается единственным, который дискриминируют в Украине, подкупая Европу.

В Совете по правам человека (ООН) в 2021-2023 годах, я надеюсь, что эта проблема до тех пор решится, она срочная, но если будет необходимо, то и там эта тема, я надеюсь, нас туда изберут, будет для нас одной из приоритетных, - добавил Лавров.

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Напомним, Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка. Парламентарий отказался выполнять недавно принятый закон об украинском языке и выступал на русском, вопреки возражениям коллег.

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