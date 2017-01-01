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В США отменили более тысячи рейсов из-за урагана

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На Багамских островах из-за урагана по меньшей мере 13 тысяч строений было повреждено или разрушено.
Ураган Дориан может стать сильнейшим за десятилетие
Ураган Дориан может стать сильнейшим за десятилетие
Скриншот из видео
В США в понедельник, 2 сентября, отменили 1054 рейса в связи с приближением урагана Дориан, сообщается на сайте FlightAware.
 
 
По данным сайта, больше всего рейсов отменены в штате Флорида. Более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

Как сообщает AFP, из-за урагана по меньшей мере 13 тысяч строений было повреждено или разрушено на Багамских островах.

"У нас еще нет полной картины того, что произошло. Однако очевидно, что ураган Дориан будет иметь катастрофические последствия", - заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

На данный момент известно по меньшей мере об одном погибшем. На Багамских острова утонул ребенок.

Как ожидается, ураган Дориан станет самым мощным за десятилетия. Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
 

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Теги: США, ураган, стихия, катаклизмы, Багамские острова, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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