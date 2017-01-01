В США отменили более тысячи рейсов из-за урагана

Как сообщает AFP , из-за урагана по меньшей мере 13 тысяч строений было повреждено или разрушено на Багамских островах.

"У нас еще нет полной картины того, что произошло. Однако очевидно, что ураган Дориан будет иметь катастрофические последствия", - заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

На данный момент известно по меньшей мере об одном погибшем. На Багамских острова утонул ребенок.