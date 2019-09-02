Протесты в Гонконге: десятки тысяч человек не вышли на работу и учебу

В Гонконге десятки тысяч человек устроили всеобщую забастовку. Среду протестующий несколько тысяч школьников и студентов.

Десятки тысяч человек в понедельник устроили всеобщую забастовку, не выйдя на работу и учебу, а собравшись в парке Тамар района Адмиралтейство в Гонконге, требуя власти выполнить пять требований протестующих, включая отмену рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Организатором забастовки выступила конфедерация профсоюзов Гонконга, в аккаунте Twitter которой указано: "Мы имеем право на забастовку! Мы имеем право на собрания! Десятки тысяч рабочих Гонконга невозмутимо пользуются этими правами в парке Тамар".

Среди присутствующих на забастовке есть десятки тысяч студентов и школьников. Студенты дали администрации Гонконга две недели на выполнение требований, в противном случае протесты усилятся, усугубив и так довольно сложную ситуацию.

По сообщениям местных СМИ, сейчас они просто сидят на газоне возле зданий правительственного комплекса. В отличие от прошедших в выходные несанкционированных протестов, демонстрация в понедельник одобрена полицией, ее участники могут законно проводить собрания до полуночи.

К настоящему моменту никаких агрессивных действий со стороны протестующих или полиции зафиксировано не было.

О прочинах массовых протестов подробно в материале Корреспондент.net Пекин готовит армию. Кровавые протесты в Гонконге.

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