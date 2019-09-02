Не выдержал "гремучую смесь": Муж Поклонской объявил о разводе

По словам Соловьева, у них получилось два лидера в семье и это очень тяжело.

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Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев сообщил о расставании с супругой, экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Об этом сообщает РИА Новости.

“Чтобы бесконечно не престидижитировать публику, могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет“, - сказал Соловьев.

По его словам, два лидера в семье - “гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла бы устаканиться“. Он добавил, что ему нечего стыдиться и не в чем себя упрекать.

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“Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме“, - сказал он.

Соловьев также отметил, что заявление Поклонской о тайных и радикальных переменах в личной жизни напомнило ему анекдот об иностранце, рассказывавшем анекдот про лягушку:

“На ля начинается, на гушка заканчивается“. Он добавил, что предоставил Поклонской самой выбирать дальнейший путь, расставлять приоритеты и определяться по жизни.

Как сообщалось, в августе 2018 года в аннексированном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

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