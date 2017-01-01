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В Южной Корее 74 школьника госпитализированы из-за утечки газа

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Дети жаловались на тошноту и плохое самочувствие во время инаугурации нового главы школы. Присутствующие также сообщали о запахе газа.
Школьники отравились газом в Южной Корее
Школьники отравились газом в Южной Корее
Tengrinews

Не менее 74 учащихся старшей школы в южнокорейском городе Тэгу были доставлены в больницы после возможной утечки газа неизвестного происхождения. Об этом сообщает издание The Korea Herald в понедельник, 2 сентября.

По данным представителей местных властей, сообщения о неприятном запахе, похожем на запах газа, начали поступать в тот момент, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.

Многие ученики жаловались на тошноту и плохое самочувствие. Большинство из госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи. О причинах возникновения неприятного запаха пока не известно.

Напомним, что ранее в лагере на Прикарпатье отравились дети.

Также сообщалось, что в Железном Порту пять детей отравились креветками.

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Теги: дети, Южная Корея, школьники, отравление, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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