Китай пошел в ВТО из-за американских пошлин

Китай решил подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенных 1 сентября дополнительных американских пошлин. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции Китая в понедельник, 2 сентября.

"1 сентября США ввели дополнительные пошлины в 15% на китайскую продукцию стоимостью $300 млрд. В связи с этим мы подали иск в ВТО. Мы будем решительно бороться за свои интересы", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Китай продолжит придерживаться открытой политики и отстаивать свои интересы на важных многосторонних международных площадках.

В ведомстве также выразили США протест из-за пошлин.

"Меры по повышению пошлин, предпринятые США, серьезно нарушают консенсус, который был достигнут между лидерами наших стран. Китай выражает по этому поводу свой решительный протест", - говорится в сообщении.

Как известно, 1 сентября США ввели дополнительные пошлины на китайские товары в размере 15% стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.