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ДТП со школьниками в Польше: есть погибший, 29 пострадавших

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Сначала автобус с подростками столкнулся лоб в лоб с грузовиком, а потом протаранил легковушку.
Рейсовым автобусовым в основном ехала молодежь в возрасте 16-17 лет
Рейсовым автобусовым в основном ехала молодежь в возрасте 16-17 лет
miastons.pl

Спустя менее месяца после столкновения автобусов в Польше на юге страны случилась крупная дорожная авария, в результате которой один человек погиб и почти три десятка пострадали, сообщает RMF24.

ДТП произошло возле населенного пункта Свинярск в Малопольском воеводстве автобус со школьниками столкнулся с грузовиком и легковушкой.

Авария случилась, когда грузовика выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб с рейсовым автобусом, который в свою очередь протаранил легковой автомобиль. В автобусе находились преимущественно подростки 16-17 лет, которые возвращались с учебы.

В результате аварии 85-летний пассажир автобуса погиб и еще 29 человек пострадали, из них 22 – дети. Десять потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Для госпитализации были задействованы три спасательных вертолета.

Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой на Днепропетровщине пострадали 13 человек. 

Напомним,  в ДТП с нардепом пострадаи четыре человека.

 

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Теги: Польша, ДТП, авария, школьники, ученики
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Источник: korrespondent.net

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