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Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”

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Власти Греции заявляют, что контрабандисты используют новые технологии и быстрые катеры, поэтому страна усилит патрулирование своих морских границ.
Греция объявила чрезвычайные меры из-за наплыва мигрантов
Греция объявила чрезвычайные меры из-за наплыва мигрантов

Греция объявила чрезвычайные меры по борьбе с наплывом искателей убежища, прибывающих из Турции, чтобы не повторить кризиса 2015 года. Меры представил министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис, сообщает The Guardian в понедельник, 2 сентября.

"Мы наблюдаем огромные волны мигрантов, которым способствуют контрабандисты новыми методами и более быстрыми катерами. Если ситуация будет продолжаться, мы повторим 2015 год. Мы будем принимать меры для защиты своих границ, и мы будем гораздо строже, гораздо быстрее в их применении", - сказал министр.

Греческие власти пообещали усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов. Также греческое правительство обратится в НАТО и ЕС с просьбой помочь активизировать патрулирование в этом районе.

В настоящее время почти 11 тысяч человек живут в лагере для мигрантов на острове, который рассчитан на максимум 3 тысячи человек. Почти половина из 56 тысяч прибывших беженцев и мигрантов в Европу в этом году прошли через греческие острова.

Напомним, что ранее из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что в греческих Салониках подрались две группы мигрантов.

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Теги: Греция, беженцы, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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