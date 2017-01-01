Ураган Дориан ослаб по пути к США

Ураган Дориан, приближающийся к западному побережью США, снизился до четвертой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в понедельник, 2 сентября.

Сейчас скорость ветра урагана составляет 250 километров в час.

"Дориан - крайне опасный ураган 4 категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Хотя предвидится постепенное ослабление, ожидается, что Дориан будет оставаться мощным ураганом на протяжении следующих нескольких дней", - говорится в сообщении.

Редкой пятой категории ураган Дориан достиг в минувшую пятницу. Накануне он обрушился на Багамские острова. На данный момент известно по меньшей мере об одном погибшем . По предварительным данным, разрушено или повреждено около 13 тысяч зданий.

Как ожидается, ураган Дориан станет самым мощным за десятилетия. Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.