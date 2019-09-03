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Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского

Комментариев: 2
Белорусский лидер не хочет, чтобы между главами государств проводили параллель из-за езды на работу на велосипеде.
Белорусский президент Александр Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от поездок на работу на велосипеде или электромотоцикле. Ему пришлось это сделать из-за аналогичного обещания украинского лидера Владимира Зеленского, который "все испортил", передает РИА Новости в понедельник, 2 сентября.
 
По словам Лукашенко, он всегда хотел таким способом передвигаться на работу. В свою очередь Зеленский ранее обещал украинскому народу ездить на работу на велосипеде.
 
Белорусский президент отметил, что по данной причине он отказался от использования велосипеда. Лукашенко не хотел, чтобы между двумя президентами проводили параллель.
 
"Но все испортил Зеленский", – прокомментировал президент Беларуси.

У здания АП установили прокат велосипедов
 
Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский пообещал, что после того, как его изберут президентом, он откажется от кортежей и будет добираться на работу на велосипеде. Недавно глава государства заявил, что не может выполнить обещание ездить на велосипеде по соображениям безопасности.

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Теги: Беларусь, президент, Лукашенко, велосипед
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    03.09.2019, 00:06
Оценка:  -1
Антибес
Зе-популист от Бога.Я его зову Зеполеон,но он в реальности не стоит даже тени от какашки Наполеона.Но я за него голосовал,в том числе и по той причине что он стоит в 100500 раз больше чем Педрила ШОКоладный.
Miha_89    03.09.2019, 00:31
Оценка:  -1
Miha_89
И что, тебе стало легче? Уровень жизни подрос, у тебя появились деньги и ты можешь себе мног очего позволить? Хотя как погляжу, все так же просиживаешь в комментах, все так же недоволен всем. Ничего не изменилось для тебя, и твой голос для страны поменял только олигарха, который дерибанит
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