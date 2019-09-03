Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского

Белорусский лидер не хочет, чтобы между главами государств проводили параллель из-за езды на работу на велосипеде.



Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от поездок на работу на велосипеде или электромотоцикле. Ему пришлось это сделать из-за аналогичного обещания украинского лидера Владимира Зеленского, который "все испортил", передает

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от поездок на работу на велосипеде или электромотоцикле. Ему пришлось это сделать из-за аналогичного обещания украинского лидера Владимира Зеленского, который "все испортил", передает РИА Новости в понедельник, 2 сентября.

По словам Лукашенко, он всегда хотел таким способом передвигаться на работу. В свою очередь Зеленский ранее обещал украинскому народу ездить на работу на велосипеде.



Белорусский президент отметил, что по данной причине он отказался от использования велосипеда. Лукашенко не хотел, чтобы между двумя президентами проводили параллель.







У здания АП установили прокат велосипедов

"Но все испортил Зеленский", – прокомментировал президент Беларуси.

Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский пообещал, что после того, как его изберут президентом, он откажется от кортежей и будет добираться на работу на велосипеде . Недавно глава государства заявил, что не может выполнить обещание ездить на велосипеде по соображениям безопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet