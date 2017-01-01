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В Иране прилюдно казнили гомосексуалиста

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31-летний мужчина был повешен в январе текущего года в городе Казерун в провинции Фарс.
Смертная казнь в Иране
Смертная казнь в Иране

В Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме, сообщает The Jerusalem Post
 
Отмечается, что смертная казнь состоялась в начале текущего года, однако известно стало только сейчас.
 
31-летний иранец был повешен в январе в городе Казерун в провинции Фарс. Его обвинили в нарушении закона о половых сношениях между мужчинами, а также в похищении двух 15-летних.
 
Однополые отношения являются уголовным преступлением в Иране. За подобные нарушения можно получить как срок в тюрьме или телесные наказания, так и быть приговоренным к смертной казни.

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Теги: Иран, казнь, гомосексуализм, смертная казнь, геи
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Источник: korrespondent.net

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