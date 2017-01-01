В Иране прилюдно казнили гомосексуалиста

31-летний мужчина был повешен в январе текущего года в городе Казерун в провинции Фарс.



В Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме, сообщает

В Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме, сообщает The Jerusalem Post

Отмечается, что смертная казнь состоялась в начале текущего года, однако известно стало только сейчас.



31-летний иранец был повешен в январе в городе Казерун в провинции Фарс. Его обвинили в нарушении закона о половых сношениях между мужчинами, а также в похищении двух 15-летних.







В США впервые за 20 лет осуществят смертную казнь Однополые отношения являются уголовным преступлением в Иране. За подобные нарушения можно получить как срок в тюрьме или телесные наказания, так и быть приговоренным к смертной казни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet