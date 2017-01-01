Из-за урагана Дориан в штате Вирджиния ввели режим ЧС

Губертатор Ральф Нортэм призвал местных жителей принять все необходимые меры предосторожности.



Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел режим чрезвычайного положения из-за урагана Дориан, сообщается на сайте губернатора.

"Ураган Дориан – серьезный шторм, и текущие прогнозы указывают, что он может затронуть некоторые районы Вирджинии, – говорится в сообщении.

Губернатор призвал жителей штата принять меры предосторожности и быть готовыми к урагану.

Напомним, после того, как ураган пройдет Багамские острова, он затронет юго-восточное побережье США. Режимы чрезвычайной ситуации ввели в штатах Флорида, Северная Каролина и Джорджия. В Южной Каролине, а также Джорджии и Флориде объявили эвакуацию.

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