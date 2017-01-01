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Из-за урагана Дориан в штате Вирджиния ввели режим ЧС

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Губертатор Ральф Нортэм призвал местных жителей принять все необходимые меры предосторожности.
Ураган Дориан добрался до США
Ураган Дориан добрался до США

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел режим чрезвычайного положения из-за урагана Дориан, сообщается на сайте губернатора.
 
"Ураган Дориан – серьезный шторм, и текущие прогнозы указывают, что он может затронуть некоторые районы Вирджинии, – говорится в сообщении.
 
Губернатор призвал жителей штата принять меры предосторожности и быть готовыми к урагану.
 
Напомним, после того, как ураган пройдет Багамские острова, он затронет юго-восточное побережье США. Режимы чрезвычайной ситуации ввели в штатах Флорида, Северная Каролина и Джорджия. В Южной Каролине, а также Джорджии и Флориде объявили эвакуацию.
 

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Теги: США, ураган, стихия, чрезвычайное положение
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Источник: korrespondent.net

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