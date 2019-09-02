Пожар на судне в Калифорнии: найдены тела восьми погибших

Тела четырех погибших были подняты из воды на поверхность, еще четыре тела находятся на дне океана.



Как минимум восемь человек погибли во время крушения судна The Conception у берегов Калифорнии, сообщает Как минимум восемь человек погибли во время крушения судна The Conception у берегов Калифорнии, сообщает CNN

Пока найдены только восемь тел погибших, а всего на судне находились 38 или 39 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

По предварительным данным, спастись удалось только пятерым морякам – в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно.

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