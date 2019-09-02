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Пожар на судне в Калифорнии: найдены тела восьми погибших

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Тела четырех погибших были подняты из воды на поверхность, еще четыре тела находятся на дне океана.
У берегов Калифорнии сгорело судно
У берегов Калифорнии сгорело судно
cnn.com

Как минимум восемь человек погибли во время крушения судна The Conception у берегов Калифорнии, сообщает CNN.
 
В ночь на 2 сентября, когда корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.
 
Пока найдены только восемь тел погибших, а всего на судне находились 38 или 39 человек, в том числе пятеро членов экипажа.
 
По предварительным данным, спастись удалось только пятерым морякам – в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно.
 

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Теги: США, судно, корабль, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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